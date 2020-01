La moViola: restano i dubbi sul mani in area di Allan. Demme graziato

CORRIERE DELLO SPORT – Giusto annullare il gol di Cutrone nel primo tempo, l’ex Milan parte da una posizione di netto offside. Episodio molto controverso sullo 0-0; in seguito ad un colpo di testa di Luperto in area, Allan salta con il braccio destro altissimo toccando il pallone. Il braccio è alto e in posizione innaturale. Pasqua dopo la revisione lo valuta non punibile ma restano i dubbi.

GAZZETTA DELLO SPORT – Cutrone segna ma partendo da una posizione di fuorigioco, corretto annullare la rete. Sul tocco di mano in area di Allan, l’arbitro non concede il penalty dopo attenta revisione. Decisione corretta, poichè il brasiliano ha la mano alta in caduta dopo un salto con il busto in torsione. All’80’ Demme viene graziato dal secondo giallo per un brutto fallo su Sottil.