La Moviola: per Chiffi non fila tutto liscio, simulazione di Insigne non c’è

GAZZETTA DELLO SPORT – Incomprensibile l’ammonizione ad Insigne per simulazione: il contatto c’è. Il rigore poteva darlo o meno, ma il giallo assolutamente no. Per il resto direzione tranquilla. Voto Chiffi 5,5.

CORRIERE DELLO SPORT – Non fila tutto liscio per Chiffi e questa è la conferma di tutti i suoi limiti. Il giallo per Insigne, tanto per dire, è praticamente inventato: se proprio qualcosa doveva essere allora l’intervento di Milenkovic sarebbe stato da rigore. Impossibile anche per lui non vedere il fallo su Bakayoko, mentre sorvola sui contatti Igor-Lozano e Vlahovi-Demme. Chiude con 26 falli e, appunto, un solo giallo. Per il quotidiano il voto è 5.

