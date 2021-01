La moViola: “Ok rigore e gol di Lukaku, ma l’Inter doveva restare in 10”

Ha lasciato molte perplessità l’arbitraggio di Davide Massa in Fiorentina-Inter di ieri in Coppa Italia. Nella moviola della Gazzetta dello Sport si analizzano così gli episodi più importanti:

C’è il penalty per l’Inter, Sanchez viene travolto da Terracciano col pallone ancora in gioco. Giusta la marcia indietro sul penalty fischiato per la Fiorentina, l’intervento di Skriniar è nettamente sul pallone. Il difensore slovacco rischia però grosso al 12′ della ripresa: già ammonito, fa un fallo sulla fascia su Kouame. Il secondo giallo ci stava. Regolare, infine, il gol di Lukaku al 119′: il belga si libera di Martinez Quarta non in modo falloso.