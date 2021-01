La MoViola: non c’è il rigore per la Fiorentina, ok quello per il Cagliari. Regolare il gol

Vi proponiamo la moviola di Fiorentina-Cagliari 1-0 a cura del Corriere dello Sport e de La Gazzetta dello Sport:

Corriere dello Sport

Giacomelli: voto 6. Sbaglia ad assegnare il rigore alla Fiorentina (meno male che c’è il Var), netto quello dato al Cagliari, fa giocare ancora su Vlahovic e probabilmente non sbaglia. Si tiene sopra la linea di galleggiamento, due soli ammoniti, ma ben 29 falli fischiati.

Vlahovic anticipato da Oliva che tocca il pallone per primo, poi è l’attaccante slavo a calciare solo il piede destro dell’avversario. Giacomelli fischia d’istinto il rigore, al Var Tanti lo invita ad una OFR facile facile.

In area della Fiorentina è Joao Pedro che anticipa Igor che gli assesta un calcio (e sarebbe giallo), qui Giacomelli non ha il minimo dubbio, rigore netto, giusto così.

Contatto fra Godin e Vlahovic: l’intervento del difensore è mestiere puro, però corre un rischio inutile.

Gazzetta dello Sport

6 anche per La Gazzetta dello Sport: corrette le valutazioni sui rigori grazie anche al VAR Banti, regolare la rete della Fiorentina (niente fallo di Quarta in avvio di azione). L’errore sul contatto Vlahovic-Oliva è segnalato dal VAR, il penalty per i sardi appare netto. Quarta anticipa secco Marin in occasione del gol.