La moviola: gol di Nestorovski questione di millimetri

Pubblichiamo la moviola di Udinese-Fiorentina 1-0 a cura del Corriere dello Sport e de La Gazzetta dello Sport:

Volpi: voto 6

In linea con la partita di Volpi, dal quale ci si aspetta uno scatto. Nessun episodio da moviola nelle due aree, è necessario il check del Var per convalidare la rete di Nestorovski. La chiude con 32 falli fischiati (decisamente sopra la media e tre ammoniti.

Millimetrico il gol di Nestorovski, sul quale il Var Manganiello ha controllato la posizione al momento del cross di De Paul: live poteva sembrare oltre, con il fermo immagine e il tracciamento di linee e perpendicolari si nota come sia il ginocchio sinistro di Milenkovic a tenere in gioco l’attaccante macedone.

Corretti i tre gialli comminati da Volpi: Quarta ferma la ripartenza di De Paul; Llorente va su Pezzella e lo colpisce con ritardo; Kokorin in ritardo su De Paul.