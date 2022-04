La moViola: Mariani promosso, decisioni chiare e pochi dubbi

Ecco le valutazioni dell'operato dell'arbitro Mariani nel match tra Napoli e Fiorentina

Ottima la prestazione di Massimo Mariani che conduce la gara con tranquillità e precisione. Secondo la Gazzetta dello Sport, il fischietto di Roma si merita un 6,5 pieno. Giusto annullare il gol a Osimhen per fuorigioco, come corrette sono state le ammonizioni. L'unico dubbio è stato quello che ha caratterizzato il gol di Nico Gonzalez. Il Var ha controllato per un presunto fallo di mano. L'apertura del braccio era davvero minima, non sufficiente per annullare il gol.