Disastro totale Guida: manca un rigore per la Lazio, da annullare il gol di Immobile

Vi proponiamo la moviola di Fiorentina-Lazio 2-1 a cura de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport:

GAZZETTA DELLO SPORT – Al 14’ Caceres è superato in area da Lazzari: l’uruguaiano lo spinge sulla schiena facendo perno sul gomito. La caduta inevitabile è da rigore, ma Guida fa giocare. All’89’ Lukaku fa cadere con la coscia Sottil, fallo non fischiato: dal contropiede Lazio nasce il gol. Guida si consulta col Var, non va a vedere e convalida una rete che sarebbe stata annullabile. Il rigore per il mani di Ranieri con giallo per le nuove regole ci sta.

CORRIERE DELLO SPORT – Guida è un disastro totale. Non fischia un rigore netto a favore della Lazio per la spinta di Caceres su Lazzari. Non fischia il fallo di Lukaku su Sottil nell’azione del 2-1 laziale. Ma non si ferma qui, sbaglia molto altro.