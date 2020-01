La moViola: manca un rigore alla Fiorentina. Trattenuta su Milenkovic, Orsato e il Var vanno oltre

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Per la rosea non ci sono dubbi sul fallo di Pezzella su Favilli: giusto il dischetto indicato da Orsato con il cartellino giallo mostrato al capitano viola. All’87’ episodio che lascia molti dubbi per un intervenuto in area del Genoa. Milenovic va giù e dal replay si vede chiara la trattenuta decisa di Pinamonuti che lo sbilancia: né il fischietto, né il Var Giacomelli se ne accorgono.

IL CORRIERE DELLO SPORT – Asciutto, deciso, autorevole e autoritario. Il rigore, di facile lettura, è l’unico episodio. Resta il dubbio-Pinamonti su Milenkovic che risolve da par suo. Dispensa cartellini gialli (sette in tutto) su trentanove falli fischiati.