La moViola: La Penna riscatta la serataccia di Torino, giusto non annullare lo 0-2

La Gazzetta dello Sport, voto 6,5: Direzione senza problemi eccessivi per La Penna, che ritrova la Fiorentina dopo la contestata gara con la Juve a dicembre. Timide proteste viola sul secondo gol dell’Inter, per il contatto Hakimi-Igor: il difensore brasiliano, però, pare scivolare da solo e il leggero contatto fra le braccia è reciproco. Giusto non fischiare e il check del VAR conferma. Al 55′ annullato il tris nerazzurro: Perisic scatta in posizione irregolare, poi Lukaku insacca a porta vuota sulla respinta di Dragowski. A fine azione, bandierina del guardalinee alzata e anche stavolta il VAR a dare l’avallo. Corretti i cartellini gialli.

Il Corriere dello Sport, voto 7: Direzione sicura da parte di La Penna, che estrae il primo cartellino giallo al tramonto del primo tempo: Perisic stende Venuti al limite dell’area interista. In precedenza, negato un angolo alla Fiorentina perché l’arbitro non vede che l’ultimo tocco è di Vidal.

Regolare il raddoppio nerazzurro, nonostante le proteste avversarie: Igor non viene sbilanciato da Hakimi, ma finisce a terra da solo all’ingresso dell’area. Un rapido silent-check (al VAR c’e’ Mazzoleni) toglie ogni dubbio. Giusto anche il fuorigioco di Perisic (leggermente oltre la difesa viola), che porta all’annullamento del gol di Lukaku.

Amrabat su Barella: netta l’ammonizione che gli farà saltare la Sampdoria, mentre la dinamica è identica (nella stessa zona di campo) per il giallo a Martinez Quarta che ferma Gagliardini. Proprio il centrocampista bergamasco procura la sanzione per Pulgar, che lo tocca arrivando da dietro.