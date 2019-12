La moviola: giusto il rosso a Venuti, regolare il secondo gol di Benassi

Vi proponiamo la moviola di Fiorentina-Cittadella 2-0 a cura del Corriere dello Sport:

Qualcosa da rivedere per Ivano Pezzuto, tre gare di Serie A in carriera. Rischia molto Ranieri quando, in pieno recupero, entra in scivolata su Diaw in area viola: non c’è contatto evidentissimo e forse per questo non ha fischiato il rigore a favore del Cittadella. Corretta, invece, l’espulsione di Venuti: Pavan va in contropiede, diretto verso la porta, il giocatore viola lo butta giù. Vero, c’è Ranieri nelle vicinanze, ma è di fianco e questo basta per giustificare il rosso. E’ regolare la rete di Benassi: al momento del lancio di Lirola, infatti, Ghezzal, che poi gli fornirà l’assist, parte in posizione regolare, visto che è nella propria metà campo.