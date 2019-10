La moviola: ok il gol annullato all’Udinese. Contropiede viola fermato: che obbrobrio

Vi proponiamo la moviola di Fiorentina-Udinese 1-0 a cura del Corriere dello Sport. Il giornale dà 5,5 in pagella ad Alessandro Prontera, debuttante in Serie A.

Mettiamola così: l’emozione dell’esordio in Serie A. Perché il fallo di mano di Opoku, col quale serve Nestorovski sul gol (annullato col Var) era chiaro e aveva visuale libera; perché fermare un contropiede 2 contro 2, con i due che sono Chiesa e Dalbert, per portare il pallone indietro 20 metri per un fallo (da giallo, ma non c’è più l’obbligo di fermare il gioco per i provvedimenti disciplinari) su Ribery è un obbrobrio. Ok il rosso a Tudor (entra in campo e protesta), giusto non dare rigore (il Var Calvarese conferma) per il contatto Dalber-Larsen.