La moViola: giusta l’espulsione di Pezzella, quel braccio in area di Ceccherini…

GAZZETTA DELLO SPORT – Il primo episodio al 22’: Malinovskyi va giù in area viola, Manganiello fa giocare e ha ragione: il tocco di Dalbert sulla sua spalla è del tutto non falloso. Stesso metro poco dopo quando a terra c’è Vlahovic in un caso fotocopia. Al 66’ palla sul braccio a gomito piegato di Ceccherini che poi lo tira via, l’arbitro non può vedere, il Var avrebbe dovuto indicare una review. Al 71’ evidente simulazione di Pezzella, giù senza tocco di Ilicic: giallo inevitabile, ma è il secondo.

CORRIERE DELLO SPORT – Manca un rigore all’Atalanta: Manganiello è impallato dal corpo di Ceccherini, ma il fallo di mano del difensore doveva essere ravvisato da Banti grazie alle immagini dal retroporta. L’espulsine di Pezzella è giusta, dato che la simulazione è palese. Il tentativo di rinvio di Ilicic può aver sbilanciato il capitano viola, che tuttavia non si salva dalla sanzione.