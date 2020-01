La moviola: fallo sull’1-1, manca il rigore su Caceres

Pubblichiamo la moviola di Inter-Fiorentina 2-1 a cura de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport:

GAZZETTA DELLO SPORT – Al 45′ sul gol di Candreva, Ceccherini e Lautaro giù in area in sequenza. Proteste viola e giallo a Caceres, ma il minimo contatto tra Lautaro e il difensore non sembra falloso. Sul pareggio viola Caceres in appoggio su Lautaro impedisce il salto. Il gol poteva essere annullato, ma il Var Mazzoleni tace. Silenzio pesante del var anche all’86 quando, sugli sviluppi di un corner viola, Godin interviene sul viso di Caceres prima della sua caduta. Qui il rigore ci stava.

CORRIERE DELLO SPORT – Non benissimo Doveri, che non si fa sorprendere dal cambio di passo della partita, soporifera nel primo tempo, più intensa nella ripresa. Tiene lo stesso metro, non incide sulla partita. Regolare la rete del vantaggio nerazzurro. Non c’è alcun fallo di Lautaro su Ceccherini, che cade a terra sbilanciandosi da solo. Nel caso non fosse arrivata la rete crediamo sarebbe intervenuto il VAR: perché nel contatto Ceccherini-Lautaro, è più falloso quello del viola, che tocca il piede sinistro del nerazzurro. Un dubbio, invece, arriva sulla rete del momentaneo pareggio viola: col pallone in arrivo a centro area, Caceres salta e, mentre è già in aria, appoggia le mani sulla spalla sinistra di Lautaro. Un contatto che Doveri deve aver considerato comunque di gioco e che il VAR ha lasciato alla decisione del campo. Dubbio anche sul contatto Godin-Caceres: Doveri usa lo stesso metro, certo è che il difensore è in svantaggio rispetto all’avversario (è dietro) e lo trattiene. Corretto, invece, annullare il 3-1. Nel momento in cui Eriksen serve l’assist per Lautaro, quest’ultimo è oltre i difensori viola