La moViola: dubbi sulla punizione del pareggio, ma Sacchi se la cava

Sacchi dirige una patita spigolosa ma non difficilissima, suscitando qualche perplessità solo in occasione del pareggio empolese

Corriere dello Sport: Proteste viola per la punizione del pareggio: Sacchi vede un fallo di Gonzalez su Stojanovic, ma probabilmente è solo un contrasto di gioco acuito dalla pesantezza del terreno. Sarebbe stato meglio non fischiare, ma non è un errore da matita rossa. Per il resto, giuste le sanzioni a Tonelli e Torreira, corretto non concedere i rigori richiesti da Zurkowski e Parisi nel primo tempo. Voto 6.