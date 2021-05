La moviola: braccio d’appoggio per Milenkovic, non c’è rigore

Mariani poco impegnato durante Cagliari-Fiorentina

Se non fosse per i tre ammoniti (Lykogiannis, Pulgar e Caceres) e per i 28 falli fischiati (14 precisi per tempo), la presenza di Mariani non avrebbe avuto senso. Un solo episodio che ha meritato approfondimento della moviola, ma è risultato subito molto chiaro, con l'arbitro vicino all'azione ed in grado di giudicare con visuale aperta. Nella ripresa, occasione per Joao Pedro, servito da Duncan: prima valutazione, qui impegnato l'assistente numero due Paganessi, la posizione del brasiliano, che sembra in linea con Pezzella che è al centro. JP10 tenta il tiro, davanti a lui si oppone in scivolata Milenkovic, il pallone fa tipo flipper, sbatte sulla coscia sinistra del difensore viola, torna a Joao Pedro, poi finisce sul braccio sinistro di Milenkovic che, però, è quello d'appoggio a terra. Giusto non considerarlo punibile, è quello che ha fatto Mariani.