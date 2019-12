La MoViola: bene Giacomelli, il pallone resta sempre in campo nell’azione del 2-0

Buona sotto tutti i punti di vista la partita di Giacomelli, fischietto dell’Olimpico Grande Torino. Sul Corriere Dello Sport, l’arbitro dei viola viene valutato con un 6,5, voto più alto di giornata, per una prestazione senza particolari episodi o sbavature. Da rivedere forse la gestione dei falli e ammonizioni – si legge – anche se dà vantaggio su alcuni provvedimenti disciplinari come i gialli per Baselli e Rincon. Per il resto, non punibile il mani di Ansaldi su un corner viola visto che il giocatore cerca il rinvio ma non gli riesce, mentre anche La Penna al VAR vede bene in occasione del raddoppio granata: il pallone rimane sempre in campo. La Gazzetta dello Sport dà invece 6 al fischietto di Trieste: partita gestita senza troppe difficoltà. In qualche caso mano troppo leggera, ma la gestione dei cartellini è tutto sommato ok.