LA GAZZETTA DELLO SPORT – Tre rigori, non tutti chiarissimi. C’è il primo viola al 19′: Gagliolo frana su Venuti. Dubbi invece sul secondo al 31′: Darmian alta a vuoto e dietro di lui Pezzella colpisce di testa. La palla finisce sul braccio del giocatore del Parma, girato e il Var Doveri manda Abisso al monitor, ma è chiaro ed evidente errore? Al 47′ rigore discutibile per il Parma: Pezzella e Kucka vanno al contrasto il difensore appoggia il braccio sul volto dello slovacco. Abisso non fischia, ma Doveri lo richiama di nuovo benché l’arbitro avesse tutti gli elementi (visuale libera, breve distanza) per valutare. Alla “on field review” però cambia idea e decreta il terzo penalty della sua serata complicata.

IL CORRIERE DELLO SPORT – Brutta partita per Abisso, si perde rigori e cartellini. Più volte viene richiamato dal VAR. Mai sicuro nelle decisioni. La bellezza di 36 falli fischiati e 9 cartellini gialli, con un rosso per il vice di D’Aversa. Gli sfuggono tante piccole cose, restano diversi dubbi. Il primo rigore concesso alla Fiorentina è netto. Gagliolo frana su Venuti, poteva starci il giallo. Secondo rigore assegnato alla Fiorentina grazie al VAR, Darmian salta all’indietro perdendo il controllo del braccio sinistro che tocca il pallone. Rigore più facile a darsi che a spiegare secondo il quotidiano. Infine il terzo penalty della gara viene assegnato al Parma. Decisione corretta, German Pezzella allarga il gomito e colpisce Kucka. Anche questo assegnato grazie all’OFR.