La moViola: “Irrati insufficiente, salvato dal VAR in più occasioni”

Sul Corriere dello Sport viene analizzata la prestazione del fischietto Massimiliano Irrati. Si pone l’attenzione sul momento complicato vissuto dal direttore di gara, evidenziando il grande contributo di Aureliano al VAR. Non viene visto in diretta il braccio molto largo di Ramirez sul primo solare rigore, necessaria l’OFR. Viene salvato anche sul secondo rigore, netta la gomitata di Murru sul viso di Pezzella persa da Irrati. Ci sta la doppia ammonizione di Badelj, l’intervento su Bertolacci è in ritardo. Il voto è davvero pesante, 4 per lui.

La Gazzetta dello Sport è più generosa (5,5), ma è totalmente in linea sulle valutazioni tecniche. Il fischietto di Pistoia è stato salvato dalla tecnologia in più occasioni, altrimenti la sua prestazione sarebbe stata disastrosa.