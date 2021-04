La missione salvezza di Iachini. Il mister riparte 147 giorni dopo l’esonero

L’ultima volta fu al Tardini di Parma nel novembre scorso e, per, fu fatale un. Oggi, centoquarantasette giorni dopo quell’esonero, il mister marchigiano guiderà di nuovo la Fiorentina dalla panchina. Presenta così la sfida di Marassi fra Genoa e Fiorentina (in programma oggi alle 15) Repubblica Firenze nella sua edizione del giorno. Viola e rossoblù hanno soltanto due punti di distanza in classifica ed entrambe cercheranno di fare un balzo in avanti per agguantare la salvezza.: scontri diretti in trasferta e le più forti della classe in casa. Servirà, però, fare punti indipendentemente da tutte le circostanze per mantenere la categoria. Iachini è certamente un veterano per quanto riguarda situazioni come questa.