La missione invernale di Pradè: piazzare gli esuberi. Ecco chi è sul piede di partenza

Nel mercato invernale il ds Pradè dovrà sfoltire la rosa della Fiorentina. Secondo quanto scrive La Nazione, Bryan Dabo dovrebbe essere girato in prestito al Genk già all’inizio del mese, mentre per Sebastian Cristoforo ed Valentin Eysseric si aspetta il via libera di Iachini. Difficile invece che possa lasciare Firenze Szymon Zurkowski, mentre la possibilità di una proposta del Toro per arrivare a Milan Badelj cozza con le scelte di mercato di luglio, quando la Fiorentina ha fatto di tutto per riportarsi a casa il giocatore dopo la stagione alla Lazio.