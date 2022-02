La media fra parte tecnica ed economica è un 6 pieno. Ma che incognita l’attacco

La valutazione non può prescindere dalla partenza del capocannoniere della Serie A

La Nazione torna sul suo 6 al mercato della Fiorentina dato ieri, argomentandolo in maniera più dettagliata. La cessione di Vlahovic è una perdita certa per il valore dell'attaccante, e i giocatori scelti per sostituirlo non si adattano perfettamente al 4-3-3 di Italiano, che dovrà adattare il suo modulo ai nuovi attaccanti rischiando di perdere terreno in classifica nel frattempo. A livello economico, però, il 5 si trasforma in 7, perché è stato ricavato il massimo dall'uscita ormai sicura di Vlahovic e gli acquisti sono stati tutti piazzati con formule convincenti e prezzi vantaggiosi.