La matematica salvezza potrebbe arrivare già contro il Torino

La salvezza matematica della Fiorentina – scrive La Nazione – potrebbe già arrivare questa sera, se i viola torneranno al successo in casa contro il Torino dopo cinque mesi di distanza dall’ultima volta e nel caso in cui il Lecce, impegnato alla stessa ora (19.30) nello scontro diretto contro il Genoa, dovesse ancora capitolare. Se i salentini invece strapperanno un punto, la permanenza di Pezzella e compagni in A non potrebbe essere ancora ufficiale, in virtù di una classifica avulsa che a quattro turni dalla fine del campionato non sarebbe ancora calcolabile.