La lunga estate di Gattuso: voleva rilanciare la Fiorentina troppo velocemente

Una serie di sfortunati eventi ha travolto l'ex Milan, del quale la Rosea ripercorre l'estate

"C’è un Dio del calcio che ti premia quando fai le cose bene". La Gazzetta dello Sport scrive riguardo l'estate di Gennaro Gattuso e apre con questa frase di Rino risalente al 2020, quando vinse la Coppa Italia con il Napoli. Una stagione dopo, il mancato accesso alla Champions League con i partenopei e l'accordo con la Fiorentina, da rilanciare velocemente. Troppo velocemente. Per far crescere la Viola, si legge, il tecnico avrebbe fatto quello da cui si era guardato nelle precedenti esperienze, cioè chiedere l'aiuto del manager-amico Jorge Mendes. Le cifre proposte non erano in linea con i progetti della Fiorentina, che vuole avere l'ultima parola sulle decisioni. Il divorzio era inevitabile, e il fatto che la clausola di riservatezza sia ancora in piedi vuol dire che il silenzio giova ad entrambe le parti. Dopo la delusione per non essere approdato al Tottenham, ha allungato le vacanze e spera di allenare una Nazionale, come avrebbe confidato ad alcuni amici.