La lotta per l’Europa entra nel vivo: decisive le ultime due giornate d’aprile?

Il confronto tra il calendario della Fiorentina e quello di Atalanta, Roma e Lazio

"Conto alla rovescia per il sogno Europa. L’Empoli nel mirino": titola così Repubblica Firenze. Terminata l’ultima sosta per le Nazionali - si legge - adesso la lotta per l’Europa entra in una fase intensa e senza interruzioni. Quattro squadre a caccia di due posti tra Europa League e Conference League. Le due romane, Roma e Lazio, l’Atalanta e la Fiorentina. Tutte insieme in un gruppo che potrebbe riservare sorprese da qui al termine della stagione. Con una precisazione doverosa: Atalanta e Fiorentina, rispettivamente a quota 51 punti ( come la Roma) e 47 punti ( due in meno della Lazio) hanno una gara ancora da recuperare. I viola quella con l’Udinese che giocheranno il 27 aprile al Franchi. Domenica dunque si torna in campo, coi viola che sfideranno al Franchi l’Empoli del tecnico Andreazzoli capace all’andata, nel giro di pochi minuti, di ribaltare l’iniziale vantaggio della Fiorentina e infliggere alla squadra di Italiano una delle più cocenti delusioni di queso campionato. Punti pesanti che i viola non potranno più permettersi di lasciare sul campo.