La linea di mercato cristallizza Dalle Mura alla Reggina: verrà valutato?

I calabresi dovranno aspettare il via libera di Italiano all'operazione

Christian Dalle Mura era pronto per rinnovare il suo prestito dalla Fiorentina alla Reggina, in Serie B, ma avrà la possibilità di giocarsi le proprie carte in Trentino. O almeno, questo è quello che potrebbe succedere secondo La Nazione, che scrive di una volontà della società viola di valutarlo in virtù di un mercato all'insegna dei giovani che si sta sviluppando.