Sulla Nazione in edicola oggi troviamo una lettera aperta indirizzata a Luciano Spalletti, della quale vi proponiamo alcuni passaggi rielaborati in terza persona:

Il sogno è vedere Spalletti sulla panchina della Fiorentina. Il tecnico ha sempre fatto presenti gli ostacoli economici, ambientali e sportivi, ma siamo sotto le feste, fantasticare è permesso. I motivi? Il carattere spigoloso che risveglierebbe una Fiorentina assonnata, che si fa mettere i piedi in testa dagli avversari; il cuore viola, la frequentazione dei Nuclei addestramento giovani calciatori provenendo da Certaldo tutti i giorni; i rimpianti che ha lasciato ovunque è andato. Periodi infelici ce ne sono stati, ma tra Roma, San Pietroburgo e Milano Spalletti ha dimostrato il suo spessore, soprattutto quando si è immolato per la gestione dell’addio al calcio di Totti, o quando ha portato la polveriera-Inter in Champions League. La Fiorentina sogna e non smetterà di sognare, sarebbe il posto più adatto. Non starà bene a tutti, ma almeno lo farebbe nella sua città. La squadra è in pericolo, Spalletti la può trasformare.