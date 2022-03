La legge del Franchi non perdona. Firenze neutralizza Vlahovic

Vlahovic al Franchi mette in mostra una prestazione tutt'altro che esaltante

Firenze non vedeva l'ora di riaccogliere al Franchi il 'traditore' Dusan Vlahovic. E nella serata di ieri il tifo Viola ha fornito a tutto lo stadio 10mila fischietti per una rumorosissima contestazione nei confronti del serbo. Come scrive il Corriere dello Sport, l'ex che riappare, come spesso succede, non segna. E anche ieri è stato così. Il classe 2000 ha dissimulato serenità sin nel riscaldamento, ma 10mila fischietti sono rumorosi, ed è difficile immaginare che sia rimasto totalmente impassibile. E, forse non a caso, per oltre un'ora a Vlahovic viene riservata la sorte degli altri 'ritorni eccellenti': Berti, Baggio, Batistuta. Il serbo capisce poco in una serata in cui la retroguardia Viola lo tiene adeguatamente a bada. L'unico squillo è un tentativo di pallonetto che viene contrastato alla grande da un ottimo Terracciano.