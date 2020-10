La Lega lancia l’allarme: servono nuove misure. Ed è scontro FIGC-dilettanti

La Lega Serie A ha lanciato l’allarme, si rischia il collasso. La richiesta di un aiuto, almeno indiretto con la sospensione dei versamenti fiscali, è stata fatta pervenire al Governo. Gli introiti derivanti dai matchday sono stati nuovamente azzerati, non bastano gli interventi alla base della piramide sportiva (800 euro ai collaboratori, contributi a fondo perduto per le società). Saranno necessari nuovi accordi interni per andare avanti e far fronte alla nuova ondata di crisi. Intanto la Serie D valuta se fermarsi, e il numero uno Cosimo Sibilia lancia frecciate a Gravina: “Qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di un disastro annunciato, invece di continuare a lanciare numeri e fare proclami come se il calcio a cui pensare fosse solo quello di vertice”.

LA FIORENTINA CONTA I FERITI: RIBERY E PEZZELLA A RISCHIO PER ROMA