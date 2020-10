La Juventus vuole Chiesa ma prima deve (s)vendere

La Juventus vuole chiudere per Federico Chiesa e sa che è il momento per sferrare l’affondo finale. Come si legge anche su Il Corriere dello Sport Stadio, il club bianconero ha presentato un’offerta congrua alle richieste della Fiorentina ed è pronta a cedere alcuni dei suoi elementi pur di arrivare al numero 25 viola.

C’è da fare cassa in casa Juve e recuperare liquidi per poter pagare Federico. Khedira, De Sciglio, Rugani e Douglas Costa. Sono questi gli esuberi con cui la società bianconera vuol far cassa e ridurre il proprio tetto ingaggi. C’è da disporre un tesoretto finale per poter far partire Chiesa da Firenze.