La Juventus punta Vlahovic: potrebbe essere decisivo… Cristiano Ronaldo

La Juventus potrebbe puntare forte su Vlahovic in caso di addio di Cristiano Ronaldo

La Juventus è alla ricerca di un attaccante come caratteristiche simile a quelle di Mario Mandzukic. Un identikit, quello del centravanti ideale per Allegri, che deve tener conto anche dell'aspetto economico. Esigenza che rende improbabile gente tipo Kane o Haaland. E che complica - scrive Tuttosport - anche Dusan Vlahovic, 21enne rivelazione blindato da un contratto fino al 2023, dalla volontà di Commisso e da quella di Gattuso- Blindatura complicata da scardinare, tanto più che il bomber serbo non smania affatto per lasciare Firenze. Attenzione però perché se Cristiano Ronaldo decidesse di lasciare la Juventus, i 58 milioni di ingaggio lordo e 25 di ammortamento risparmiati (quest'ultimi magari conditi da una plusvalenza in casa di scambio di lusso), potrebbero diventare il grimaldello giusto per scardinare la cassaforte viola. Le alternative al serbo sono Icardi, Milik e Dzeko.