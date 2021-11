La Juventus punta su De Ligt anche per la gara contro la Fiorentina

Sempre presente in Champions League, De Ligt è pronto a tornare titolare in campionato dopo la panchina di Verona

Antivigilia della gara di sabato tra Juventus e Fiorentina, in programma alle 18 all'Allianz Stadium. Tuttosport si concentra su De Ligt. A meno di problemi dell'ultim'ora, si legge, il difensore bianconero dovrebbe tornare titolare contro i viola, un match delicato per l'impostazione "giochista" data da Italiano e per la presenza al centro dell'attacco di Dusan Vlahovic che si presenta forte della tripletta allo Spezia e della voglia di mettersi in mostra davanti a quelli che potrebbero essere i suoi prossimi tifosi.