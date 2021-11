La Juventus pronta a complicare i piani viola: ecco lo sgarbo

Lorenzo Lucca continua a stupire tutti. Più passa il tempo e più si sente odore di duello tra Fiorentina e Juventus per il giovane attaccante

Il rapporto tra la Fiorentina e la Juventus non è dei migliori, ma sul mercato non si direbbe. Basta vedere i numerosi passaggi da Firenze a Torino, per ultimo proprio quello di Federico Chiesa. Da tempo si parla anche, dell'interesse della Juventus per Vlahovic, ma secondo TuttoSport i bianconeri sarebbero pronti a effettuare un altro sgarbo al mercato viola.