Alla Juventus va di lusso, la Fiorentina spara a salve. Ma è Rinascimento viola

“Ribery oscura CR7. La Juve non si vede“. Titola così il Corriere dello Sport a pagina 2. Pubblichiamo una parte dell’articolo:

Gode Firenze. Nel giorno del debutto in panchina di Sarri, è sparita la Juve, irriconoscibile non solo per l’effetto climatico prodotto dalla seconda divisa bianca e rossa. Ha rischiato, anzi meritava di perdere. La Signora ha strappato lo 0-0 come non succedeva da 41 giornate in Serie A. Un’eternità, una stranezza, pensando alla svolta decisa dopo 8 scudetti consecutivo: anteporre il gioco alla gestione di una collezione infinita di campioni capitanati dal fuoriclasse Ronaldo. Sarri, è ovvio, ha bisogno di tempo. Per adesso mancano le gambe, una condizione fisica accettabile e gli infortuni muscolari sono da allarme rossa a tre giorni dal debutto in Champions con l’Atletico Madrid. Ieri sono ko Douglas Costa e Pjanic, mentre Danilo ha chiesto il cambio per crampi. La Juve non corre, cammina. Era apparso evidente a Parma e nell’ultima mezz’ora con il Napoli. Ieri è andata di lusso solo perché la Fiorentina ha sparato a salve, nonostante sia stata spesso pericolosa e abbia avuto almeno 3-4 occasioni buone per segnare. I bianconeri hanno concesso 18 conclusioni, di cui 12 all’interno dell’area. Siamo all’alba del Rinascimento viola. E non è stato strano per il Franchi festeggiare il pareggio. Perché ha avuto il sapore di un successo che pure in campionato manca dal 17 febbraio scorso. Montella e Commisso temevano l’imbavata, hanno tenuto testa, anzi quasi dominato, la Juve.