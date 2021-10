La grande chance per Terracciano, il secondo più affidabile della Serie A

Con il k.o. di Dragowski, tocca a Terracciano: è lui il secondo più affidabile della Serie A

Con l'infortunio a Dragowski, tocca a Pietro Terracciano. Il Corriere Fiorentino dipinge il portiere come il migliore secondo della Serie A, uno che ha tutto per essere considerato una primissima scelta. Una sicurezza, visto che nell'ultimo precedente - con l'Atalanta - ha dato prova di essere un'assoluta garanzia. Tra i numeri 12, i dati dicono che ha fatto meglio di Meret e Perin, con sette interventi decisivi ai fini del risultato e per il prossimo mese e mezzo toccherà di nuovo a lui.