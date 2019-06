La giornata di Commisso: programmazione e famiglia prima dei brividi di Santa Croce

Il ritorno di Rocco Commisso a Firenze inizia di prima mattina, quando è arrivato allo scalo dei voli privati di Peretola direttamente da New York. Ad attenderlo Joe Barone, insieme a lui la moglie Catherine, la sorella, il figlio fino all’amico Giovanni, che ha giocato a pallone anche lui. Il Corriere dello Sport – Stadio parla della giornata del presidente viola a Firenze: dopo l’arrivo in hotel, a partire dalle 15 è andato in scena il summit con Antognoni, Pradè e Montella. Tutti sullo stesso taxi, tutti con zaini e porta documenti, perché i taccuini saranno stati tirati fuori anche questa volta. Tre ore di programmazione, ma “niente nomi”. E dopo la serata a cena con le rispettive famiglie (GUARDA QUI), oggi Commisso vivrà l’emozione di essere Magnifico Messere nel sabbione di Santa Croce sperando di far percepire l’affetto con cui Firenze l’ha accolto al suo arrivo.