La giornata della Fiorentina: l’attesa e il rinvio, perplessità nelle tempistiche

Il rientro a poche ore dal fischio d’inizio: no alle porte chiuse, a Udine non si gioca. Come ricostruisce Repubblica, la Fiorentina aveva atteso con pazienza e si era rimessa alle decisioni della Lega, l’Udinese già annusava il rinvio della partita ma i viola erano ormai convinti che si giocasse. Il viaggio verso Udine, la notte in albergo, una passeggiata per la città e l’attesa per il pranzo, poi la movimentata mattinata di ieri ha portato a questa clamorosa svolta che di certo ha lasciato molte perplessità per la modalità e le tempistiche con le quali è arrivata. I viola si sono dunque rimessi in viaggio verso Firenze, e adesso usufruiranno di due giorni di pausa: già testa al Brescia, dal punto di vista della preparazione cambia poco.