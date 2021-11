La giornalista molestata: “Non è finita lì, mi hanno toccata di nuovo”. ACF…

Una pagina di tristezza che si aggiunge alla delusione per la sconfitta viola

Greta Beccaglia, la giornalista che ieri è stata vittima di molestie fuori dallo stadio Castellani di Empoli, è stata raggiunta da La Nazione e ha rivelato altri particolari dell'episodio increscioso: "A telecamere spente mi si è avvicinato un altro individuo con il cappuccio che mi ha toccato nelle parti intime. Il cameraman è rimasto di stucco. Non solo, qualche minuto dopo lo stesso personaggio ha tentato nuovamente di palpeggiarmi, ma il mio collega l’ha allontanato". L'Ordine dei Giornalisti, nella persona del neo-presidente Giampaolo Marchini, ha espresso la propria solidarietà a Greta e condannato l'accaduto: "Un episodio che non va minimizzato. Chi era in studio, invece di condannare il gesto, ha però invitato la collega a non prendersela. Un atteggiamento incomprensibile".