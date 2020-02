La forza dell’unione e del gruppo: Firenze sta con Rocco

Dopo la settimana appena trascorsa con le polemiche post Juventus-Fiorentina, la squadra viola si appresta ad affrontare l’Atalanta di Gasperini sabato sera al Franchi. Negli ultimi giorni il presidente Rocco Commisso è stato al centro di polemiche dopo le dichiarazioni rilasciate allo Juventus Stadium ed anche successivamente. Come riporta Il Corriere dello Sport Stadio, Firenze e i tifosi viola hanno trovato un vero capitano e ‘difensore’ della piazza nelle parole del loro presidente. Martedi sera era presente alla festa del Viola Club Valdarno assieme ad una delegazione di dirigenti, giocatori e giocatrici della Fiorentina. Tutti uniti, tutti a far gruppo. E’ questo il concetto di Commisso. Fin dal suo arrivo il patron si è mischiato senza timore in mezzo ai tifosi viola ed i fiorentini. E’ riuscito a conquistare anche quella parte di tifoseria divenuta troppo diffidente con la presidenza Della Valle.

Tutti lo seguono e lo sostengono e sabato sarà il protagonista indiscusso fuori dal rettangolo di gioco. La tifoseria infatti vuol rendere omaggio al proprio presidente con striscioni, cori e non solo.