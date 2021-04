La forza delle panchine: Fiorentina in coda per goal e punti

L'interessante dato statistico sull'impatto delle panchine sui risultati delle 20 di A: Fiorentina fanalino di coda

L’Atalanta è la squadra che ha segnato di più con i sostituti, la Lazio quella che ha fatto più punti. Questo quanto troviamo scritto sull'edizione odierna della Gazzetta che riporta un focus sulla forza delle panchine e dei cambi delle 20 squadre di Serie A. L’analisi delle cifre rivela il raccolto mediocre della Fiorentina, su un totale di 118 sostituzioni (sulle 150 disponibili ndr) i viola hanno ricavato il goal soltanto in due occasioni. Addrittura senza che queste marcature portassero in dote nessun punto in classifica. Tra le poche squadre con Crotone (0 gol di riserva), Cagliari (1) e Roma (2) a non aver ottenuto neanche un punto grazie alle sostituzioni.