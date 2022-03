La Fondazione Nervi storce il naso: “Interdetti dalla cerimonia”

Secondo gli eredi dell'architetto Nervi, la cerimonia è stata "troppo focalizzata sul mondo del calcio"

La Fondazione Nervi non ha potuto prendere parte alla cerimonia di ieri che presentava il progetto di riqualificazione del Franchi volto a preservare gli elementi più importanti dell'opera originaria. "Complimenti per avere svolto il concorso in tempi così rapidi e in maniera così efficiente" aveva scritto Marco Nervi rivolgendosi al sindaco Nardella. Dopo mesi di discussioni e la diatriba con toni alti con Commisso, quella di ieri si potrebbe leggere come una "vittoria". Sono però arrivate critiche sul modo in cui si è svolta la giornata: "Ha lasciato un po' interdetti che la cerimonia si sia soprattutto focalizzata sul mondo del calcio" hanno fatto sapere dalla Fondazione Nervi stando a quanto riportano alcuni quotidiani.