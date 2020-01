E’ il giorno di Bologna-Fiorentina, esordio di Giuseppe Iachini sulla panchina viola. Ecco come La Nazione presenta il Derby dell’Appennino in programma alle 12.30:

I kappaò di Brescia e Spal aiutano la Fiorentina, che a Bologna dovrà aiutarsi anche da sola per uscire dalla sua classifica depressa – due punti nelle ultime sette partite – dimostrando subito di aver cambiato mentalità. Se non altro mostrando un atteggiamento più aggressivo, quello che troppe volte Commisso non ha visto e proprio questa assenza di carattere, è stata la molla per il cambio di timoniere. Iachini è arrivato carico come tutti gli ex che conservano affetto e un bel ricordo di Firenze, ha preso in mano il gruppo dopo una settimana di vacanza e nei giorni successivi ha cambiato completamente il sistema di lavoro sul campo: più intensità, più ore passate insieme, più tutto. L’acido lattico è stato protagonista nella scorsa settimana. Oggi da mezzogiorno e mezzo in poi capiremo quanto il primo cambio di preparazione abbia inciso sulle gambe dei giocatori. Il cambio di allenatore ha riproposto Chiesa in versione più sorridente e in molti hanno fatto notare che l’evoluzione positiva dell’umore può anche non essere stata casuale.