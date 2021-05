La Fiorentina vuole scongiurare il peggior risultato post fallimento

La Fiorentina vuole arrivare a 42 punti in campionato

Ultima partita di campionato, alle 20.45 allo stadio "Ezio Scida" si sfidano Crotone e Fiorentina. Come scrive il Corriere dello Sport in ottica viola, "c'è pur sempre da finire bene il campionato e da conquistare una vittoria che permetta di arrivare a quota 42 punti e di scongiurare il peggior risultato in termini di punti dal ritorno in Serie A post fallimento ad oggi. In caso di successo contro i calabresi, la Fiorentina andrebbe ad eguagliare proprio i 42 punti del 2004-05 e soprattutto farebbe meglio dei 41 della stagione 2018-19 che rappresentano il minimo nel periodo".