La Fiorentina vuole cancellare Salerno: a caccia del capolavoro europeo

La Fiorentina ha la possibilità di superare la Roma, domani contro l'Udinese un appuntamento da non mancare

"La rincorsa ha subìto una brusca frenata, ma non è finita. La Fiorentina domani contro l’Udinese proverà a riprendere il ritmo europeo, anche se la batosta di Salerno di domenica scorsa ha complicato una marcia già abbastanza difficile. Eppure in città nessuno vuole rinunciare al sogno, a quello che Vincenzo Italiano ama definire un “capolavoro” ovvero il ritorno alle competizioni internazionali. Il recupero contro i friulani potrebbe permettere ai viola di sorpassare la Roma che attualmente ha 58 punti in classifica e ha già disputato 34 gare di serie A. La Fiorentina invece di punti ne ha 56 e la trentaquattresima partita di campionato la gioca appunto domani pomeriggio. Ora il sogno da far riemergere in fretta è quello di tornare fra le grandi, cinque anni dopo l’ultimo ingresso in Europa. Sarebbe un traguardo fondamentale per fare da trampolino alle ambizioni della società, a cominciare dal presidente Rocco Commisso. La partita di domani è come un bivio: rilanciarsi o venire rimandata".