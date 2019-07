La Fiorentina vola negli Stati Uniti: parata viola sull’Hudson

Domani mattina la Fiorentina partirà da Milano per Chicago. Come scrive il Corriere Fiorentino, Rocco Commisso vuole rilanciare il brand negli Stati Uniti e non solo. Sul programma degli eventi regna il riserbo. A Chicago i viola si alleneranno alla University of Illinois. Con un charter in partenza subito dopo la sfida al Chivas Guadalajara, nella notte italiana di mercoledì 17, la Fiorentina volerà in North Carolina dove oltre ad allenarsi nei campus universitari affronterà l’Arsenal sabato 20. Qui, oltre ai simpatizzanti statunitensi, la squadra troverà una prima delegazione del Viola Club New York che sta già organizzando sorprese.

Ma il vero show sarà in New Jersey, a Harrison, 20 minuti da Manhattan: Montella e i suoi viaggeranno in parata lungo l’Hudson River su un pullman scoperchiato come quello usato dalle calciatrici americane per celebrare il titolo mondiale, e a pochi chilometri dal quartier generale di Mediacom il contatto con la tifoseria si farà intenso. Il Viola Club New York sta organizzando anche un «Tailgate», la tipica festa americana che si tiene intorno ai portelloni delle auto, nei parcheggi degli stadi. Ma niente hot-dog: solo finocchiona. Hanno invitato Commisso, Barone e tutto il gruppo. Il presidente ha già chiamato a raccolta tutti per l’ultima sfida, quella con il Benfica alla Red Bulls Arena nella notte italiana di giovedì 25, e non ci sarebbe da stupirsi se l’invitato d’eccezione fosse Rui Costa, oggi ds dei lusitani. Se quattro anni fa i contatti furono minimi, stavolta persino Giuseppe Rossi potrebbe esserci.

IL PROGRAMMA DELLA INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP