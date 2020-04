La Fiorentina vede la ripartenza: tutte le tappe fino al Brescia, occhio al rientro di Ribery

Una graduale ripresa. Ecco quello che aspetta la Fiorentina e gli altri diciannove club di Serie A nella Fase 2, con le sedute singole programmabili già a partire da lunedì prossimo. Il Centro Sportivo Davide Astori potrà ospitare la squadra, con tutte le precauzioni del caso, dal 18 maggio, e il 7 giugno si potrebbe giocare Fiorentina-Brescia, prima partita in calendario. Adesso bisogna gestire il rientro di Ribery, che dovrà scontare le due settimane di quarantena come per qualsiasi persona che proviene dall’estero: rientrando oggi, il francese potrà allenarsi a dovere solo l’11 maggio. E un occhio particolare al futuro di Chiesa, meno blindato rispetto a un paio di mesi fa. Lo scrive La Nazione.