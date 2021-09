La Fiorentina tra insulti razzisti, stende l’Atalanta con due rigori di Vlahovic

Buona anche la terza di campionato per la Fiorentina, che sconfigge l'Atalanta di Gasperini per 1-2 con la doppietta di Vlahovic

Come scrive il Corriere dello Sport, Vincenzo Italiano, se vuole essere il futuro Gianpiero Gasperini, è sulla buona strada. Ieri a Bergamo, oltre alla vittoria, è stata vista una Fiorentina pienamente squadra da Terracciano fino a Vlahovic. Giocatori che, oltre ad aver aiutato in modo tecnico/tattico come richiesto da ruolo, hanno contribuito anche a livello di intensità e sacrificio. Caratteristiche che sono alla base di un percorso virtuoso, che sta dando i risultati richiesti. Rivedendo la partita è possibile notare come sia stata influenzata dagli episodi, con protagonista assoluto il Var, usato però nel modo corretto in questo caso.