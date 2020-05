La Fiorentina torna alla quotidianità a piccoli passi. Ribery scalpita ed è già pronto

Su le pagine de Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina troviamo un’analisi di quello che sono gli ultimi aggiornamenti dal campo per quanto riguarda la Fiorentina. La squadra viola sta tornando alla quotidianità con un gruppo ritrovato e tornato in campo agli ordini di mister Iachini e del suo staff, sempre in base alle regole da protocollo anti Covid-19. E’ tornato il pallone, sono tornate le sedute tecnico-tattiche, c’è insomma voglia di riniziare e ripartire anche se ancora non si è tornati ai ritmi e i tempi che caratterizzavano la quotidianità della squadra viola. Lo si nota anche da un punto di vista logistico con la scelta della società di predisporre una palestra temporanea a fianco delle mura del centro sportivo Davide Astori per permettere ai giocatori di lavorare e allenarsi nella più totale sicurezza. Anche i giocatori stessi, che scalpitano per tornare a solcare il manto erboso del Franchi, ancora preferiscono non vivere troppo lo spogliatoio ma rincasare subito nelle proprie abitazioni.

Tra tutti i componenti della rosa c’è lui, Franck Ribery che su tutti primeggia per determinazione e voglia di tornare a giocare come ha sottolineato ieri a la TGR Rai Toscana il ds Daniele Pradè: