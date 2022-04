La Fiorentina sparisce sul più bello: due set point falliti. Viola senza equilibrio

Due occasioni buttate al vento per volare al quinto posto in classifica, la corsa al sogno europeo si complica

Sul più bello, è sparita la Fiorentina. Vincenzo Italiano ha suonato la carica alla vigilia, c’era l’Europa che strizzava l’occhiolino a squadra e tecnico, che anche da giocatore non l’ha vista mai. Poteva essere quinta in classifica, ma ha fallito due set point: prima la sconfitta a Salerno, poi la batosta subita in casa con l’Udinese. E ora la strada per il sogno si fa dura, anche perché alla prossima c’è il Milan a San Siro. Così La Gazzetta dello Sport sulla sconfitta Viola.

In particolare, poi, la rosea si concentra su un aspetto della gara vista ieri al Franchi spiegando come, al di là del punteggio esagerato, a pagare in casa Fiorentina è stata l’eccessiva foga di riscattare la sconfitta di Salerno. I viola, infatti, sono stati troppo offensivi fin dai primi minuti e non hanno pensato a guardarsi alle spalle dai contrattacchi friulani. E senza equilibrio, contro una squadra di duri e ben messa in campo, se parti male sei destinato a soccombere sentenzia il quotidiano.