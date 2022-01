La Fiorentina sogna il colpo Alvarez, è testa a testa con l’Inter. La situazione

I giorni da qui alla fine del mese saranno decisivi per puntare al sorpasso sui nerazzurri, spiega La Nazione

Senza fretta ma con le idee chiare. Così, dopo il doppio blitz che ha portato a Firenze prima Ikonè e poi Piatek, gli uomini mercato della Fiorentina ’prendono fiato’ ma non si distraggono. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna de La Nazione. Nel giornale si legge come il movimento sul quale Barone, Pradè e Burdisso puntano a concentrarsi il prima possibile è la trattativa per Julian Alvarez del River Plate. Per quella che viene definita una “super trattativa” serviranno tanti solti (circa 25 milioni fra cartellino e primo contatto) e servirà soprattutto ricacciare indietro la forte concorrenza sul centravanti.

Sulle tracce dell’argentino, non è un mistero, ci sono gli occhi di mezza Europa. La stagione vissuta da assoluto protagonista in patria non è passata inosservata, tanto che sono in molti a pregustare il colpo. In Italia su tutte, si legge nel quotidiano, è l’Inter la squadra ad essersi mossa con più convinzione con gli agenti di Alvarez. La presenza nerazzurra, però, non spaventa la società viola: i giorni da qui alla fine del mese saranno decisivi per puntare al sorpasso.