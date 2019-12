La Fiorentina soffre le assenze dei suoi “senatori”. Senza di loro i punti non arrivano

Per quanto la Fiorentina sia una squadra giovane non riesce a fare a meno della presenza di alcuni suoi senatori in squadra. E’ quanto si apprende dalle pagine de Il Corriere dello Sport Stadio che questa mattina evidenzia come sia determinante il blocco “anziano” nella rosa gigliata. Da Caceres e Pezzella in difesa a Badelj a centrocampo, passando per Ribery, E poi c’è Chiesa che anziano non è ma è titolare in questa squadra da almeno due anni.

La Fiorentina ha bisogno di punti ma anche di leaders perchè, soprattutto nelle occasioni in cui è mancato Ribery, la squadra è apparsa “persa” e priva di una vera guida.